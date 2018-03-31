بالصور.. نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض ” عرين الأبطال ” يحصد الذهب

سعيد العجل(صدى):

حقق لاعبي نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الرياض عدة القاب في نهائيات عددا من الألعاب على مستوى المملكة فقد حقق فريق كرة السلة على الكراسي بطولة المملكة بعد مباراة مثيرة مع أشقائهم فريق جدة بنتيجة (60- 56) بعد التعادل في الوقت الأصلي (48-48) بقيادة المدرب محمد الفدا والتي اقيمت في مدينة الرياض.

كما حصد فريق التنس للإعاقة الحركية على المركز الأول في التصفيات والتي اقيمت في المدينة المنورة بقيادة الكابتن ثامر الحبشان كما حصل فريق كرة القدم للإعاقة الذهنية على بطولة المملكة في التصفيات المقامة بالمنطقة الشرقية بعد فوزه على فريق جازان بنتيجة ٧/ ١ أما في رفع الأثقال للاعاقة الذهنية الاولمبياد الخاص المقامة في الدمام فقد حصد النادي الميداليات التالية النجم علي مجرشي يحرز الذهبية والنجم وليد شراحيلي يحرز الفضية والنجم عبدالله ادم يحرز البرونزية في بطولة.

ورفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال بن سليمان الحربي التهنئة لاعضاء مجلس الإدارة والإداريين والاعبين ومحبي ومشجعي النادي مشيرا إلى أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا الدعم السخي من لدن مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله وما يلقاه النادي من رعاية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن حفظهما الله كما اشار الحربي إلى متابعة واهتمام معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ وسمو نائبه بالرياضة بشكل عام ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل خاص وثمن الدكتور الحربي وقفة مشجعي ومحبي النادي واعدا أياهم بمزيد من الإنجازات والبطولات إن شاء الله ويضم نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بالرياض أكثر من 300 لاعب من مختلف الإعاقات واكثر من 25 لعبة خاصة بهم وغالبية مدربي النادي هم من ذوي الاحتياجات الخاصة المتميزين في العابهم.

