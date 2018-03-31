وصفة بسيطة للقضاء على التجاعيد في نصف ساعة

متابعات(صدى):

كشفت خبيرة تجميل عن بعض الحيل البسيطة، السهلة، السريعة، وغير المكلفة القادرة على أن تؤمن لنا بشرة أكثر إشراقاً وإطلالة شبابية بشرط المواظبة على تطبيقها. منها هذا القناع المصنوع من الأرز الذي يعدنا بأن نبدو أصغر بعشر سنوات في حال تطبيقه لنصف ساعة أسبوعياً فقط.

– فوائد الأرز:

يرتبط الأرز بشكل أساسي بالنظام الغذائي الصحي والمتوازن، ولكنه يتمتع أيضاً بفوائد تجميلية عديدة نظراً لغناه بمضادات الأكسدة التي تبطئ آلية شيخوخة البشرة وتقي من ظهور التجاعيد. حتى إن بعض خبراء الجمال الآسيويين يستعملون الأرز لعلاج تهيّجات البشرة وحب الشباب، نظراً لكونه يناسب كل أنواع البشرات بما فيها الحساسة، والدهنية، وتلك التي تظهر عليها البثور.

– 3 مكونات فقط:

يتميز هذا القناع بكونه خلطة يابانية تقليدية أثبتت فعاليتها في مجال محو الخطوط والتجاعيد الصغيرة عن البشرة.

وسوف تستعملون في تحضيره الأرز المسلوق جيداً، وماء سلق الأرز. اطهوا 3 ملاعق كبيرة من الأرز في كوب من الماء البارد على نار متوسطة.

وعندما يصبح طرياً صفوه مع الاحتفاظ بماء السلق ثم اغسلوه بالماء البارد واخلطوه بملعقة كبيرة من الحليب السائل وملعقة من العسل.

طبقوا هذا الخليط على بشرة الوجه والعنق لمدة نصف ساعة ثم اشطفوه بماء سلق الأرز.

– النتائج:

سوف تلاحظون مباشرةً بعد إزالة هذا القناع أن البشرة أصبحت أكثر نعومة ومتانة مما يخفف من ظهور التجاعيد. وهو يتمتع أيضاً بفعالية في مجال ترطيب وتفتيح لون البشرة مما يضفي عليها حيوية وإشراقاً لا تتمتع بهما سوى البشرات الشابة. كل ذلك من شأنه أن يشجعكم على إدراج هذ القناع ضمن الروتين التجميلي الأسبوعي نظراً لفوائده في مجال الحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.