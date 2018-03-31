” الخطوط السعودية ” تعاقب من يسحب مقعد من مسافر

نايف السالم(صدى):

أكدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، أنها لا تتساهل مع موظفيها إذا قام أحدهم بسحب مقعد من مسافر حاصل على بطاقة صعود الطائرة، لافتة إلى أن من يفعل ذلك سيتم فصله من وظيفته على الفور.

حيث شدد مندوبو الخطوط، خلال اجتماع لهم، قبل عدة أشهر مع عدد من أعضاء مجلس الشورى أن المؤسسة لا تتهاون مطلقًا في حال سحب المقعد من الراكب الحاصل على بطاقة صعود الطائرة.