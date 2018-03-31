أمانة جازان تشارك في ورشة عمل ” مدينتي 2018 ” بالطائف

حسين العلي(صدى):

شاركت أمانة منطقة جازان بورشة عمل ” مدينتي 2018 ” والتي عقدت في أمانة محافظة الطائف، وبمشاركة أمانات (الطائف ، الباحة، جازان، عسير، نجران) والتي يناقش مؤشرات أداء قياس القطاع البلدي.

وحضر ورشة العمل سعادة أمين منطقة جازان الاستاذ عبدالله بن دبيان إبراهيم الدبيان .وعدد من قادة المحور بامانة المنطقه

وتهدف الورشة على التركيز ومراجعة تحقيق مستهدفات الربع الأول لمبادرة ” مدينتي 2018 ” والتي تعد من ضمن برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة ” 2030 ” ويتضمن مبادرة ذات طابع خاص لكل أمانة

وأكد سعادة أمين منطقة جازان الاستاذ عبدالله الدبيان، بأنه تم مناقشة عدد من المبادرات البلدية مثل الإرتقاء بجودات الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري بها، والتخصيص والإستدامة المالية، وفعاليات النظام البلدي وكفاءته، وإدارة النفيات والمرادم وتدوير مخلفات البناء، وتسهيل الإجراءات والتفاعل مع المواطنين وفعالية النظام البلدي وكفاءته.