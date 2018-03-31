بالصور.. الكشف رسميا عن ” أكيورا RDX ” موديل 2019 الجديدة كليا بنيويورك

عادل الحربي(صدى):

أزالت أكيورا الستار رسمياً عن RDX الجيل الثالث 2019 في معرض نيويورك للسيارات 2018.

الكروس أوفر المدمجة مستوحى تصميمها من نموذجها الاختباري الذي تم تدشينه في يناير الماضي بديترويت وكذلك بريسيشن الاختبارية التي دشنت في 2016، بناءً عليه، أكيورا RDX الجديدة كلياً تتبنى لغة التصميم الجديدة للعلامة اليابانية الفاخرة، مع الإبقاء على الشبك الأمامي الذي على شكل “درع”.

هي تأتي بأبعاد أكبر بشكل طفيف عن السابق لتقديم مساحة أفضل لتخزين الأمتعة.. وعلى ناحية مولد الطاقة يقع محرك تيربو 2 لتر 4 سلندر بقوة 272 حصان و280 رطل-قدم من عزم الدوران مع جير أوتوماتيكي من 10 سرعات يرسل الطاقة عبر نظام رباعي، بالإضافة إلى ذلك فعزم الدوران يتم توزيعه على كل عجلة حسب حاجتها ونظام التعليق الهوائي تم تطويره لضمان أعلى انسيابية وراحة أثناء ركوب السيارة.

قياسيا، تتميز RDX بجنوط 20 إنش، زخرفات كرومية سوداء بالخارجية، وعلى ناحية الداخلية فهي تمتاز بطلاء مزدوج، مواد فاخرة مثل لمسات الألومنيوم والخشب والجلد، كما أن هنالك فتحة سقف بانورامية كبيرة، شاشة عرض رأسية 10.5 إنش، نظام معلومات وترفيه بشاشة 10.2 إنش بنظام أندرويد، لوحة لمسية، التعرف على الصوت، زر دوّار للتغيير بين أنماط القيادة، نظام باناسونيك الصوتي 710 وات، بالإضافة إلى ذلك فهي تتميز بمجموعة واسعة من أنظمة السلامة والمساعدة للسائق.

ليست هنالك معلومات حول سعرها بعد، لكن الكروس أوفر المدمجة تم تصميمها في كاليفورنيا وهندستها في أوهايو، ما يجعلها منتج أمريكي صميم بالرغم من جذوره اليابانية.

هذا وستطرح أكيورا RDX موديل 2019 في الأسواق العالمية نهاية العام لمنافسة بورش ماكان ومرسيدس GLC وأودي Q5 وكذلك بي إم دبليو X3، أيضاً لاند روفر ديسكفري سبورت وجاكوار F-Pace وفولفو XC40 وألفا روميو ستيلفيو، لينكولن MKC، بويك إنفيجن والجديدة كاديلاك XT4.