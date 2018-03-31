الدفاع الجوي يعترض صاروخا باليستيا في سماء نجران
اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.
وأوضحت مصادر أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ” نجران ” وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44819 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله على السلامه ,,
,, دكوا معاقلهم يارجال ، ولا تأخذكم فيهم رأفة ولا شفقه ,,
,, بلا مجاملة حقوق الإنسان وإدعاءاتهم الكاذبه وميزانهم المائل ,, وعدالتهم العرجاء ,,
,, استخدموا اسلحة الإباده وابيدوهم عن بكرة ابيهم ,,