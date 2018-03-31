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الدفاع الجوي يعترض صاروخا باليستيا في سماء نجران

الدفاع الجوي يعترض صاروخا باليستيا في سماء نجران
راشد آل شريه(صدى):

اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضحت مصادر أن الصاروخ كان باتجاه مدينة ” نجران ” وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44819 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على السلامه ,,

,, دكوا معاقلهم يارجال ، ولا تأخذكم فيهم رأفة ولا شفقه ,,

,, بلا مجاملة حقوق الإنسان وإدعاءاتهم الكاذبه وميزانهم المائل ,, وعدالتهم العرجاء ,,

,, استخدموا اسلحة الإباده وابيدوهم عن بكرة ابيهم ,,

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