اكتشفي أسرار شخصيتك من طريقة جلوسك

متابعات(صدى):

قال أخصائي علم نفس ، يجلس بعض الأشخاص بالطريقة نفسها في الكثير من الأحيان. ويعود هذا إلى أن هذه الوضعية أو تلك تشعرهم بالارتياح، بل إنه قد يرتبط أيضاً بمدى ثقتهم بأنفسهم وبصفات أخرى تتميز بها شخصياتهم.

1- الجلوس المستقيم

في هذه الحالة تجلسين بشكل مستقيم، أي أن ظهرك يلتصق بخلفية الكرسي أو الأريكة. وهذا يدل على أنك تثقين بنفسك إلى حد كبير ولا تترددين في القيام بأي فعل إذا كنت ترين أنه صحيح. كما تعني هذه الوضعية أنّك تحبين التحكم بالأمور في عملك وعائلتك والتواصل الدائم والتحاور مع الأشخاص الذين يعيشون في محيطك.

2- وضعية الظهر المائل

في هذه الحالة يميل ظهرك إلى أحد جانبي خلفية الكرسي. وهذه الوضعية تشير إلى أنّك شخص حساس ولطيف. كما تدل على أنّك تولين الكثير من الاهتمام لمشاعر الآخرين وأنّك تفكرين ملياً قبل أن تأخذي أي قرار أو تقومي بأي خطوة عملية.

3- وضعية الرأس المنحني

إذا كنت تختارين عادة وضعية الجلوس هذه فهي تكشف أنّك تتسمين بالفضول وتطرحين الكثير من الأسئلة في المواقف المختلفة وتحبين التعرف إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص والتحدث إليهم. كما أنها تشير إلى أنّك تحبين إظهار قدراتك في المجالات المختلفة والتحدث عنها للفت انتباه الآخرين.

4- وضعية ضم الساقين

تعني هذه الوضعية أنك تتحلين بالصبر وأن القدرة على الانتظار هي أبرز صفات شخصيتك. كما أنها تدلّ على أنّك تتمزين باللطف والود والصدق وتحبين المرح. لكنّك تلتزمين الجدية إذا احتاج أي موقف إلى ذلك.

5- وضعية الساقين المتشابكتين

تكشف هذه الوضعية أنّك تتمتعين بشخصية قيادية وتحبين تولي المسؤوليات الصعبة. كما تشير إلى أنّك لا تطلبين المساعدة من أحد وتفضلين القيام بكل مهمات منزلك وعملك بنفسك. لذا تشعرين بين الحين والآخر بالإرهاق وعدم القدرة على التفاعل مع محيطك.

6- وضعية الركبتين المتشابكتين

يعني جلوسك بهذه الوضعية أنّك تتميزين بالتواضع وبالقدرة على التعاطف مع كل شخص يحتاج إلى ذلك. كما أنها تدل على أنك موضع ثقة الكثير من الناس، علماً أنّك لا تحبين إظهار مشاعرك الخاصة وتفضلين إخفاءها. لذا يرى بعض الأشخاص أنّك شخص غامض.