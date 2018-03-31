بالفيديو.. فتاة تفاجيء متحرش برد فعل صادم

أماني الغامدي(صدى):

تعرض سائح أجنبي بتايلند، للتعنيف والضرب من قبل فتياتها؛ وذلك بسب تحرشه بإحداهن، لتصبح عطلته مخالفة تمامًا لتوقعاته، وتتحول من الاستجمام والراحة للضرب المبرح.

وأظهر مقطع الفيديو، السائح وهو يتعرض للفتاة، ويلمس أجزاء من جسدها؛ لتدفعه بعد ذلك وتنهال عليه بعد ذلك بالضرب، ليقع السائح على الأرض وتنضم إليها باقي الفتيات، ليبرحوه ضربًا؛ تأديبًا له على ما فعل.

