نجاح الأهداف الأمنية والاقتصادية لزيارة ولي العهد لواشنطن

نايف السالم(صدى):

كشفت صحف أمريكية أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للولايات المتحدة الأمريكية نحجت في تحقيق أهدافها الأمنية والاقتصادية.

وأشارت الصحف إلى أن مشروع الطاقة الشمسية والرياح الذي تشرع المملكة في تنفيذه، هو مشروع ضخم وغير مسبوق، ويعكس التزامها بتنويع مصادر الطاقة، بينما لفتت إلى أن إدارة ترامب تقدر المواقف السعودية خاصة تجاه إيران وفي اليمن.

وأوضحت الصحف الأمريكية أن هناك توجه في إدارة الولايات المتحدة لدعم مشروع المملكة لإنشاء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة للاغراض السلمية؛ خصوصًا في ظل التزامها بالطبيعة السلمية للبرنامج.