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نشرة الطقس المتوقعة لليوم السبت على أنحاء المملكة

نشرة الطقس المتوقعة لليوم السبت على أنحاء المملكة
نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” النشرة الجوية لحالة الطقس المتوقعة لليوم السبت، على جميع محافظات و مناطق المملكة، وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث جاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات و مناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة   العظمى   الصغرى

– الرياض: 27 – 21 ” أتربة مثارة ” .
– مكة المكرمة: 37 – 24 ” أتربة مثارة ” .
– المدينة المنورة: 33 – 24 ” أتربة مثارة ” .
– جدة: 36 – 24 ” أتربة مثارة ” .
– الطائف: 29 – 18 ” غائم جزئي ” .
– جازان: 33 – 26 ” سحب رعدية ” .
– الباحة: 28 – 20 ” سحب رعدية ” .
– نجران: 35 – 19 ” عوالق ترابية ” .
– شرورة: 38 – 21 ” أتربة مثارة ” .
– القنفذة: 38 – 26 ” أتربة مثارة ” .
– أبها: 26 – 15 ” سحب رعدية ” .
– بيشة: 33 – 21 ” عوالق ترابية ” .
– طريف: 20 – 8 ” عوالق ترابية ” .
– عرعر: 23 – 13 ” رياح نشطة ” .
– القريات: 19 – 9 ” عوالق ترابية ” .
– رفحا: 26 – 10 ” أتربة مثارة ” .
– تبوك: 26 – 11 ” عوالق ترابية ” .
– حائل: 24 – 9 ” أتربة مثارة ” .
– سكاكا: 24 – 11 ” عوالق ترابية ” .
– الدمام: 29 – 18 ” أتربة مثارة ” .
– حفر الباطن: 28 – 17 ” مشمس ” .
– الأحساء: 33 – 20 ” أتربة مثارة ” .
– بريدة: 28 – 10 ” أتربة مثارة ” .
– وادي الدواسر: 37 – 23 ” أتربة مثارة ” .
– العلا: 29 – 14 ” أتربة مثارة ” .
– ينبع: 33 – 22 ” رياح نشطة ” .
– الوجه: 30 – 20 ” رياح نشطة ” .

وتوقع بعض خبراء الأرصاد، أن تتحرك العاصفة الغبارية باتجاه الجنوب و الجنوب الغربي، وتؤثر حاليًا على ” حرض، و الأفلاج، ووادي الدواسر، ورنية ” ، مُيممة نحو مناطق ” الباحة، وعسير، ونجران والربع الخالي، والإمارات ” ، فيما يتوقع أن تُدفع ناحية منطقة مكة المكرمة.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 44821 ] نشر منذ 4 دقائق

الله يريد بنا خير ,,

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