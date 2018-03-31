50 ألف جنيه لكل لاعب مصري لعبور الدور الأول بالمونديال

ماجد محمد(صدى):

قبل انطلاق المونديال بشهور تتصارع اتحادات الكرة المختلفة؛ لتحفيز لاعبيها لاقتناص اللقب، من خلال رصد المكافآت المغرية.

وفي هذا السياق رصد اتحاد الكرة المصري؛ 50 ألف جنيه لكل لاعب فى المنتخب فى حالة الفوز فى الدور الأول بمونديال روسيا على الأخضرو أوروجواى وروسيا.

ومن المقرر أن يتم مضاعفة هذه المكافأة فى حال الفوز فى الأدوار التالية حتى المباراة النهائية.

يجدر الإشارة إلى أن تلك المكافآت المضوعة سيتم مناقشتها مرة أخرى من قبل الاتحاد في اجتماعه المقبل؛ حيث تعتبر هذه اللائحة هى الرسمية التى ستتحملها خزينة اتحاد الكرة بخلاف ما سيتم دفعه من الشركة الراعية لاتحاد الكرة ورجال الأعمال لتحفيز اللاعبين.