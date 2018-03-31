اخسري وزنك دون معاناة برجيم الماء الدافئ والعسل

متابعات(صدى):

كشفت أخصائية تغذية عن رجيم الماء الدافئ والعسل ، الذي يُساعد على خسارة الوزن الزائد بطريقة صحيحة ومتوازنة دون معاناة .

1- يعزّز الماء الدافئ مع العسل عمليّة الهضم بشكل ملحوظ خصوصاً عند تناوله في الصباح الباكر ما يسهّل عمليّة حرق الدهون وبالتالي خسارة الوزن.

2- يساعد هذا الشراب عند الإلتزام بتناوله بالطريقة الصحيحة على تخليص الجسم من السموم والفضلات المكدّسة فيه.

3- يؤدّي تناول الماء الدافئ مع العسل إلى زيادة طاقة الجسم ما يحفّز تلقائياً عمليّة التمثيل الغذائي ويساهم تلقائياً في زيادة حرق الدهون.