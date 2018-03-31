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اخسري وزنك دون معاناة برجيم الماء الدافئ والعسل

اخسري وزنك دون معاناة برجيم الماء الدافئ والعسل
متابعات(صدى):

كشفت أخصائية تغذية عن رجيم الماء الدافئ والعسل ، الذي يُساعد على خسارة الوزن الزائد بطريقة صحيحة ومتوازنة دون معاناة .

1- يعزّز الماء الدافئ مع العسل عمليّة الهضم بشكل ملحوظ خصوصاً عند تناوله في الصباح الباكر ما يسهّل عمليّة حرق الدهون وبالتالي خسارة الوزن.

2- يساعد هذا الشراب عند الإلتزام بتناوله بالطريقة الصحيحة على تخليص الجسم من السموم والفضلات المكدّسة فيه.

3- يؤدّي تناول الماء الدافئ مع العسل إلى زيادة طاقة الجسم ما يحفّز تلقائياً عمليّة التمثيل الغذائي ويساهم تلقائياً في زيادة حرق الدهون.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4288 ] نشر منذ 1 ساعة

ربما ****

[ عدد التعليقات: 9518 ] نشر منذ 60 دقيقة

فعلاً خاصةً رقم 2 حقيقة وينضم الهضم ويزيل الفضلات المتراكمة،
* ملاحظة العسل لابد يكون اصلي مو اللي كله سكر وشيرة هذا ضره اكثر من نفعه.

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