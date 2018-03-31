اخسري وزنك دون معاناة برجيم الماء الدافئ والعسل
كشفت أخصائية تغذية عن رجيم الماء الدافئ والعسل ، الذي يُساعد على خسارة الوزن الزائد بطريقة صحيحة ومتوازنة دون معاناة .
1- يعزّز الماء الدافئ مع العسل عمليّة الهضم بشكل ملحوظ خصوصاً عند تناوله في الصباح الباكر ما يسهّل عمليّة حرق الدهون وبالتالي خسارة الوزن.
2- يساعد هذا الشراب عند الإلتزام بتناوله بالطريقة الصحيحة على تخليص الجسم من السموم والفضلات المكدّسة فيه.
3- يؤدّي تناول الماء الدافئ مع العسل إلى زيادة طاقة الجسم ما يحفّز تلقائياً عمليّة التمثيل الغذائي ويساهم تلقائياً في زيادة حرق الدهون.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26689 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
رااايق[ عدد التعليقات: 4288 ] نشر منذ 1 ساعة
ربما ****
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9518 ] نشر منذ 60 دقيقة
فعلاً خاصةً رقم 2 حقيقة وينضم الهضم ويزيل الفضلات المتراكمة،
* ملاحظة العسل لابد يكون اصلي مو اللي كله سكر وشيرة هذا ضره اكثر من نفعه.