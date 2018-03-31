” بيكهام ” وزوجته يثيران غضب جيرانهما

ماجد محمد(صدى):

تسبب لاعب كرة القدم العالمي ديفيد بيكهام، وزوجته فكتوريا، بإغضاب جيرانهما؛ وذلك بسب ضوضاء البناء الجارية بمنزلهما في منطقة ” كوتسوولدز ” .

يجدر الإشارة إلى أن الزوجان اشتريا المنزل في عام 2016، وعملا على تجديده منذ ذلك الحين، حيث كان التقدم في الإصلاحات بطيئًا؛ مما جعل الجيران يشتكون من الضوضاء، واصفين إياها بـ ” الضوضاء التي لا نهاية لها ” ، موضحين أنه لا يمكنهم الاسترخاء مع استمرار هذه الإصلاحات.

يُذكر أن منطقة ” كوتسوولدز ” التي يتواجد فيها المنزل، ذات جمال طبيعي، وأحيانًا تسمي ” قلب إنجلترا ” ، فهي من أفضل الأماكن استرخاءً وهدوءً.