” الخدمة المدنية ” تكشف عن اختبار جديد للوظائف الإدارية خلال أشهر

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية، عن قيامها بالتنسيق مع مركز ” قياس ” في الوقت الحالي، بغرض إجراء اختبار جديد خلال أشهر، وذلك قبل إعلان الوظائف الإدارية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

جاء ذلك فيما أوضحه حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، خلال رده على استفسارات عدد من المواطنين، حيث أكد أن اختبار ” تقييم 1 ” تم تنفيذه خلال شهر ربيع الأول الماضي من العام الحالي، مشيرًا إلى أن العمل يجرى حاليًا لتنفيذ آخر بالتنسيق مع مركز ” قياس ” .

ولفت ” المنيف ” ، إلى أن الاختبار محدد للجامعيين من حملة البكالوريوس ” رجال ” من الراغبين في التقدم لشغل وظائف ” إدارية ” بالمرتبتين السادسة والسابعة على سلم رواتب الموظفين العام.

جدير بالذكر، أن وزارة الخدمة المدنية، كانت قد بدأت الأحد الماضي، في استقبال طلبات الراغبين في التقدم لشغل 1239 وظيفة للرجال، وذلك عبر منظومة ” جدارة ” .