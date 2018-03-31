قبل المونديال.. السهلاوي ينتقل لمانشستر يونايتد
في ظل الانتقادات الحادة التي تلقاها لاعب النصر، والأخضر محمد السهلاوي؛ عقب مواجهة بلجيكا وديًا، يبدو أن اللاعب في صدد فرصة رائعة.
وكشفت مصادر أن ” السهلاوي ” سيتلقى تدريبات على يد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو؛ حيث سينضم إلى تدريبات النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد.
ويستعد السهلاوي صاحب الـ 31 عامًا لخوض معركة المونديال التي ستنطلق خلال أشهر قليلة؛ ويخوض السهلاوي معسكرًا مع اليونايتد مدته 3 أسابيع؛ لتأهيله جيدًا والعودة للأداء الجيد مع الأخضر.
رااايق[ عدد التعليقات: 4288 ] نشر منذ 42 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
شوق[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 30 دقيقة
لعلي يجي بفايده ومايكون علي الفاضي .. اللاعبين جميعا مستهترين