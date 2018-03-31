أمير الباحة يكرّم طفلاً أميناً لإعادته 15 ألف ريال

إبراهيم الزهراني(صدى):

كرَّم الأمير الدكتور حسام بن سعود، أمير منطقة الباحة، طفلاً يبلغ من العمر 12 سنة؛ لإعادته 15 ألف ريال إلى صاحبها، بعدما فقدها في إحدى القرى التابعة لمحافظة المخواة.

وأوضح محمد العمري الزهراني والد الطفل، أن ابنه “عمر” خرج من بيته عصراً متوجهاً إلى النادي الرياضي، فوجد في أحد الأمكنة التي يقف فيها الباعة ظرفاً ملقى على الأرض، وحينما فتحه وجد بداخله مبلغ 15 ألف ريال.

وأضاف أن ابنه سأل الباعة عن صاحب الظرف، غير أنه لم يكن من بين الحاضرين، فأبلغهم عن عثوره على المبلغ، ووجوده في عهدة والده، لافتاً إلى أن لم يمضِ وقت طويل حتى طرق صاحب المبلغ باب منزلهم، وأكد لهم فقدانه مبلغ 15 ألف ريال بداخل الظرف؛ ليتسلم المبلغ بفضل أمانة الطفل الصغير.

وأشار الزهراني إلى أن أمير الباحة أشاد بأمانة ابنه وحسن تصرفه، وقدم له درع التميز ومكافأة مالية نظير أمانته.