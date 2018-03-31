أم العيال: ” أعاني من إهانة كلاب تميم “

طلال الضوي(صدى):

اشتكت زوجة الرقيب القطري بندر التميمي، مما تتعرض له من إهانه في حرس تنظيم الحمدين الحرس الأميري قائلة: أعاني من الإهانة من الكلاب عيال الكلاب الضباط الأتراك، ولن نقدم الشكوى تحفظ وتبغونا نسكت واذا اخذنا حقنا بيدينا سجنتونا.. اصحوا حنا عيال هالديره والاتراك بيخلونا بكره.. ولاءنا لحكموتنا بس يكفي تحقير وتهميش فينا.. أدري بعد هالتغريده برد السجن مره ثانية “.

وفي تغريدة أخرى، عبر موقع “تويتر”: ” قام ام العيال زوجة المظلوم بإعادة تغريد بندر العليان.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.. ياهل قطر انبح صوتي وبياخذوني وياهقام ام العيال زوجة المظلوم “.

وكانت السلطات القطرية اعتقلت الرقيب بندر العليان، ولم ترحم زوجته وأبنائه.