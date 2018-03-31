تعرف على حالة الطقس اليوم

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وتساقط زخات من البرد على عدة مناطق بالمملكة بدايةً من غد الأحد وحتى الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة إن الحالة المطرية سيسبقها نشاط في الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية، مشيرةً إلى أن تلك الحالة ستشهدها مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى جانب منطقتي حائل والقصيم، وأجزاء من منطقة الرياض، وكذلك الأجزاء الشمالية بالمنطقة الشرقية.