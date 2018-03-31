ولي العهد يوقع مشروع مشترك مع ” سياتل ” الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء أمس الجمعة في مدينة سياتل الأمريكية حفل توقيع اتفاقية تأسيس مشروع مشترك، يهدف إلى توطين أكثر من 55 % من الصيانة والإصلاح وعمرة الطائرات الحربية ذات الأجنحة الثابتة والطائرات العمودية في المملكة.

كما يهدف المشروع، الذي جرى إبرامه بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ” SAMI ” وشركة ” بوينج “، إلى نقل تقنية دمج الأسلحة على تلك الطائرات وتوطين سلسلة الأمداد لقطع الغيار داخل المملكة، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وإعلان ولي العهد توطين 50 % من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وتجول الأمير محمد بن سلمان في مرافق شركة ” بوينج ” لصناعة الطائرات، مستمعاً إلى شرح مفصّل عن عمليات الشركة، حيث رافقه الأمير خالد بن سلمان سفير المملكة لدى الولايات المتحدة، وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق له.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قد غادر مدينة نيويورك في وقت سابق متوجهاً إلى مدينة سياتل في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة.