صفعة جديدة لـ ” الحوثيين ” من البيت الأبيض

فهمي محمد(صدى):

شككت الولايات المتحدة الأمريكية التزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بعملية السلام في اليمن إثر هجماتها العدائية على المملكة العربية السعودية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا هاكابي ساندرز في بيان صحفي اليوم إن تهديد الميليشيا الانقلابية بالمزيد من الهجماتت الصاروخية يشكك في التزامهم بعملية السلام في اليمن، مضيفةً “لقد استجابت ميليشيا الحوثي الانقلابية لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إعادة تنشيط العملية السياسية في اليمن من خلال التهديد بإجراء المزيد من الهجمات الصاروخية المتهورة”.

وتابعت قائلة: “إن هذه الأعمال تشكك في التزام الحوثيين بعملية السلام. كما تثبت هذه الهجمات مرة أخرى أن فيلق الحرس الثوري الإيراني مستمر في تعطيل العملية السياسية الوليدة، وفي تصعيد الأعمال العدائية، وفي زعزعة استقرار المنطقة من خلال تزويد الميليشيا الانقلابية وغيرها بالأسلحة. المنطقة”.