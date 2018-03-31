أمسية أدبية بعنوان ” تجديد الخطاب اللغوي” في الشمالية

نايف السالم(صدى):

يستضيف النادي الأدبي الثقافي بالحدود الشمالية الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد – أستاذ اللغويّات بقسم الدراسات العليا بجامعة أم القرى في أمسية أدبية بعنوان ” تجديد الخطاب اللغوي “.

ويدير الأمسية الدكتور عبدالله اليوسف رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الحدود الشمالية، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 15 / 7 / 1439هـ بعد صلاة المغرب مباشرة (7:00 م) ، بمقر النادي.

و يوجه النادي الدعوة لجميع المهتمين بالحضور . مع ملاحظة وجود مكان مخصص للنساء . و الدعوة عامة .

صل على الدكتوراه من جامعة أمّ القرى- كلية اللغة العربية – قسم الدراسات العليا سنة 1402 هـ 1982م في تخصّص اللّغويّات .

عمل وكيلًا , فعميدًا لشئون المكتبات ،فرئيس قسم الدراسات العليا ،فعميد معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإســــلامي ،ورئيس المجلس العلمي لمعهد الإمام الشاطبي ، ورئيس تحرير مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية ، ورئيس تحرير مجلة معهد الإمام الشاطبي العلمية المحكَّمة للدراسات القرآنية، ورئيس تحرير مجلة الأصول والنوازل, ورئيس تحرير مجلة مداد العلمية لأبحاث العمل الخيري.

ورئيس اللجنة التأسيسية المؤقَّتة لجمعية الأب العربي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للغة العربية ، ومستشار لهيئة تحرير مجلة الدراسات اللغوية .