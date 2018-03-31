ترتيب الأندية الأكثر جماهيرية في استفتاء ” آل الشيخ “

ماجد محمد(صدى):

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ عن نتيجة الاستفتاء الذي أطلقه حول الاندية الأكثر جماهيرية بالمملكة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأكد آل الشيخ أنه شارك في التصويت أكثر من ٢.٢ مليون شخص. يتصدر الهلال كأكثر نادي جماهيري وبعده الاتحاد ثم النصر والأهلي.

وكان آل الشيخ قد طرح استفتاءًا للجماهير الرياضية حول أكثر نادي جماهيرية في المملكة العربية السعودية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

و قال في استفتائه المطروح: “من أكثر نادي جماهيري في المملكة في رأيك ووضع اندية الهلال و الاتحاد و النصر و الاهلي”.