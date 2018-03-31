بعد ضبطها بمركز جنسي.. روسية تعرض صفقة خطيرة على واشنطن

واشنطن(صدى):

طلبت عارضة متورطة في فضيحة، تتضمن أفراداً من الأقلية الروسية الحاكمة، من سفارة الولايات المتحدة في تايلاند، الحصول على اللجوء السياسي مقابل تقديمها معلوماتٍ حول علاقات دونالد ترامب بموسكو، إذا استطاعت تجنب تسليمها إلى روسيا.

وبحسب صحيفة The Telegraph البريطانية، أُلقِيَ القبض على أناستازيا فاشوكيفيتش و9 روس آخرين بسبب ممارستهم عملاً غير قانوني في تايلاند، يوم الإثنين 26 فبراير، وذلك بعدما اقتحمت الشرطة مركزاً جنسياً كانت تديره في أحد فنادق مدينة باتايا المنتجعية، بينما وصل كبير مسؤولي الأمن بالكرملين إلى تايلاند في اليوم التالي.

كانت أناستازيا قد تسببت في فضيحة بنشر مقاطع فيديو على إنستجرام، يُزعَم أنَّها تُظهِر أوليغ ديريباسكا قطب صناعة المعادن في روسيا وهو يناقش العلاقات الأمريكية مع نائب رئيس الوزراء سيرجي بريخودكو على متن يخت.