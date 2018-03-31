ميريام كلينك تحمل السلاح وهي شبه عارية نكاية في حكومة لبنان

بيروت(صدى):

ردت عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك، على رفض طلب ترشحها للانتخابات النيابية اللبنانية على طريقتها الخاصة.

ونشرت ميريام صورة جريئة لها، أول أمس السبت، على صفحتها الرسمية في موقع ” انستجرام ” وهي تستعرض سلاحا حربيا بشكل لا يليق، الأمر الذي أثار ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت على الصورة مهاجمة السياسيين: ” منعوني أترشح وحكموني بحمل سلاح غير شرعي وبإطلاق النار، ودفعوني غرامة ولطخوا سجلي كأنني داعيشية في المحكمة. عمرو ما يكون في انتخابات أصلا رح يرجعون يجيبو ذاتن “.

وكانت كلينك قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن إتمام أوراقها للترشح للانتخابات، قائلة: “أوراقي حاضرة لتسجيلي مرشحة على مقعد روم أورثوذكس، غدا يوم آخر، لا تهمسوا لأحد، معركتي شرسة، التفاصيل قريبا. لن أحرق المراحل… Soon”.