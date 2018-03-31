بالفيديو.. نصائح هامة للحد من أضرار موجة الغبار
للتوعية والوقاية من أضرار موجة الغبار الأخيرة والتي تضرب المملكة، وجه استشاري أمراض صدرية بجامعة الملك سعود عدة نصائح للتعامل والوقاية من أضرارها.
ونصح الاستشاري الدكتور عبدالله الحربي، الجميع بلبس الكمام المفلتر أو الواقي من الغبار في حالة الخروج للشارع، إلى جانب إمكانية استخدام الكمام العادي أو المناديل المبللة؛ كون الماء يساعد على مقاومة الغبار وعدم دخوله لمجرى التنفس العلوي أو السفلي.
ودعا الحربي من يشعرون بأعراض لتفاقم حساسية الأنف أو ضيق في النفس أو سعال حاد إلى مراجعة مراكز الطوارئ، موجهاً نصيحة إلى المصابين بالحساسية المزمنة أو الربو الشعبي بضرورة استعمال الأدوية الوقائية بشكل يومي، وكذلك استعمال البخاخ المسعف كل 4 ساعات عند الضرورة مع زيارة أقرب مركز إسعافي حال شعورهم بتفاقم الحالة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9220 ] نشر منذ 1 ساعة
كِلـــها حَبــــتين غبـــار وِصَرقَعَــــت إبــــــكم .🤔.
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أجَـــل لـــوكنتــــوا بالبَــــركان وش ســـويتوا .😅.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4026 ] نشر منذ 1 ساعة
ياراعي في الشرقيه اليوم جانا غبار فضييييع وقوي … الله المستعان😰
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9220 ] نشر منذ 1 ساعة
بَــــس مََنــــلامــون عيــال مـامــي وبابــي وحليــــب ألبَــزازه .🍼🍼🍼😂.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9220 ] نشر منذ 1 ساعة
= = مَتنــــلامــون = =
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4026 ] نشر منذ 60 دقيقة
ههههههههههههههه مين تقصد ياحلو 😕 طبعاً مووو انا 🤗
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9220 ] نشر منذ 46 دقيقة
أكيد ثُــم أكيد مهــو إنتــي .❣️.
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أنا كتبــت تعليــــقي قبـــل لاينــزل تعليــــقِك.😊😊.
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ومـن ناحــية غبـار الشرقيه وراك مَتـروحيـن ألبَــر كـم يوم .🤔😅.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4026 ] نشر منذ 33 دقيقة
مستحيييييل 🙈 انا عكسك تماماً مااحوب الرمل والصحراء والحياة البريه 😂 … فين المتعه بالله اذا جلست في صحراء منقطعه عن العالم .. وفي مكان مليان زواحف وحشرات …😱😭😰