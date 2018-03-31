  • السبت 31

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. نصائح هامة للحد من أضرار موجة الغبار

بالفيديو.. نصائح هامة للحد من أضرار موجة الغبار

بالفيديو.. نصائح هامة للحد من أضرار موجة الغبار
علي القحطاني (صدى):

للتوعية والوقاية من أضرار موجة الغبار الأخيرة والتي تضرب المملكة، وجه استشاري أمراض صدرية بجامعة الملك سعود عدة نصائح للتعامل والوقاية من أضرارها.

ونصح الاستشاري الدكتور عبدالله الحربي، الجميع بلبس الكمام المفلتر أو الواقي من الغبار في حالة الخروج للشارع، إلى جانب إمكانية استخدام الكمام العادي أو المناديل المبللة؛ كون الماء يساعد على مقاومة الغبار وعدم دخوله لمجرى التنفس العلوي أو السفلي.

ودعا الحربي من يشعرون بأعراض لتفاقم حساسية الأنف أو ضيق في النفس أو سعال حاد إلى مراجعة مراكز الطوارئ، موجهاً نصيحة إلى المصابين بالحساسية المزمنة أو الربو الشعبي بضرورة استعمال الأدوية الوقائية بشكل يومي، وكذلك استعمال البخاخ المسعف كل 4 ساعات عند الضرورة مع زيارة أقرب مركز إسعافي حال شعورهم بتفاقم الحالة.

 

 


الوسوم:, ,

7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9220 ] نشر منذ 1 ساعة

كِلـــها حَبــــتين غبـــار وِصَرقَعَــــت إبــــــكم .🤔.
.
أجَـــل لـــوكنتــــوا بالبَــــركان وش ســـويتوا .😅.

[ عدد التعليقات: 4026 ] نشر منذ 1 ساعة

ياراعي في الشرقيه اليوم جانا غبار فضييييع وقوي … الله المستعان😰

[ عدد التعليقات: 9220 ] نشر منذ 1 ساعة

بَــــس مََنــــلامــون عيــال مـامــي وبابــي وحليــــب ألبَــزازه .🍼🍼🍼😂.

[ عدد التعليقات: 4026 ] نشر منذ 60 دقيقة

ههههههههههههههه مين تقصد ياحلو 😕 طبعاً مووو انا 🤗

[ عدد التعليقات: 9220 ] نشر منذ 46 دقيقة

أكيد ثُــم أكيد مهــو إنتــي .❣️.
.
أنا كتبــت تعليــــقي قبـــل لاينــزل تعليــــقِك.😊😊.
.
ومـن ناحــية غبـار الشرقيه وراك مَتـروحيـن ألبَــر كـم يوم .🤔😅.

[ عدد التعليقات: 4026 ] نشر منذ 33 دقيقة

مستحيييييل 🙈 انا عكسك تماماً مااحوب الرمل والصحراء والحياة البريه 😂 … فين المتعه بالله اذا جلست في صحراء منقطعه عن العالم .. وفي مكان مليان زواحف وحشرات …😱😭😰

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *