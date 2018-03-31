بالفيديو.. نصائح هامة للحد من أضرار موجة الغبار

علي القحطاني (صدى):

للتوعية والوقاية من أضرار موجة الغبار الأخيرة والتي تضرب المملكة، وجه استشاري أمراض صدرية بجامعة الملك سعود عدة نصائح للتعامل والوقاية من أضرارها.

ونصح الاستشاري الدكتور عبدالله الحربي، الجميع بلبس الكمام المفلتر أو الواقي من الغبار في حالة الخروج للشارع، إلى جانب إمكانية استخدام الكمام العادي أو المناديل المبللة؛ كون الماء يساعد على مقاومة الغبار وعدم دخوله لمجرى التنفس العلوي أو السفلي.

ودعا الحربي من يشعرون بأعراض لتفاقم حساسية الأنف أو ضيق في النفس أو سعال حاد إلى مراجعة مراكز الطوارئ، موجهاً نصيحة إلى المصابين بالحساسية المزمنة أو الربو الشعبي بضرورة استعمال الأدوية الوقائية بشكل يومي، وكذلك استعمال البخاخ المسعف كل 4 ساعات عند الضرورة مع زيارة أقرب مركز إسعافي حال شعورهم بتفاقم الحالة.