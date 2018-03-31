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خلاف طالبات أول ابتدائي ينتهي بمقص في عين طالبة!

خلاف طالبات أول ابتدائي ينتهي بمقص في عين طالبة!
خالد الظفيري(صدى):

تقدم مواطن في دولة الكويت بشكوى إلى الجهات الأمنية على خلفية ضربها من زميلتها بالمدرسة بمقص في عينها في سابقة هي الاولى من نوعها بمدارس الكويت .
وجاء في حيثيات الشكوى بإعتداء طفله في الصف الأول إبتدائي بضربها بمقص في عينها من قبل طفله في الصف الثاني الإبتدائي في مدرسة ام الخير الابتدائيه بنات ولم تتخذ الادارة اي اجراء قانوني او تعهد او استدعاء ولي امر الطالبه .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44812 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يشفيها منما اصابها ,,

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