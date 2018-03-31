القبض على 3 يمنيين بتهمة تصنيع الخمور في ” الشرقية “

سعيد العجل(صدى):

كشف المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر بن عبدالعزيز المبارك، بأنه أثناء قيام فرق الدوريات والطوارئ بعملها المعتاد يوم الخميس الموافق ١٤٣٩/٧/١٣هـ، تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من الجنسية اليمنيه يمتهنون تصنيع الخمور في منطقة مزارع أبومعن التابعة لمدينه صفوى بمحافظة القطيف وبعد تفتيش الموقع تمرالعثور على الآتي:-

١- عدد (٥٨) جركل بسعات مختلفة وبإجمالي ( ٥٠٥٠٠ )لتر من العرق المسكر معدة للتوزيع .

٢-عدد (٩٢٠) قارورة سعة ٥٠٠مل تحتوي على مادة العرق المسكر الجاهزة للترويج.

٣-عدد (٩)جراكل سعة ٣٠ لتر تحتوي على مادة المسكر.

٤-عدد عشرة براميل سعة ١٠٠ لتر جاهزة للتقطير ، بالإضافة الى المواد المستخدمة في صنع هذه السموم وقد تم تسليم الأشخاص المقبوض عليهم مضبوطات المصنع بكامل محتوياته الى شرطة صفوى بمحافظة القطيف.

وأكد المبارك بأن رجال الادارة العامة للمجاهدين عازمون على محاربة المفسدين ورصد مواقعهم والتعامل معهم بكل وقت.