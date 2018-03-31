مقتل شخص واصابة 2 بخميس مشيط

محمد بن طحيطح(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة خميس مشيط تلقت بلاغًا صباح يوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/٧/١٣ بتعرض مجموعة من الأشخاص للطعن بآلة حادة وتم إسعافهم للمستشفى.

وفور تلقي البلاغ تم الإنتقال للموقع برفق المختصين ووجد شخص في العقد الثالث من العمر قد فارق الحياة (رحمه الله) متأثرا بإصابته وكذلك إصابة شخصين في العقد الثالث من العمر و تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات القضية وباشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي أسفرت المتابعة الامنية من القبض على متهمين سعودين الجنسية في العقد الثالث من العمر وضبط الاداة المستخدمة بالجريمة .

وتم إيداعهما التوقيف واتخذت إجراءات الاستدلال الأولية وأشعرت النيابة العامة بحكم الإختصاص.