الإنسانية تتجسد في أسرة سعودية تشيد قاعة مناسبات لذوي الدخل المحدود

علي القحطاني (صدى):

في لمحة إنسانية، قامت أسرة سعودية في محافظة الأحساء بناء قاعة مناسبات لذوي الدخل المحدود في حي المبرز، وذلك بتكلفة 14 مليون ريال.

وتكفلت مؤسسة “أبناء حمد الجبر” الخيرية بقيمة المشروع كاملة، وتشييده على مساحة تقدر بـ 2400 متر، في فترة تتراوح بين 14 إلى 18 شهراً.

ويهدف المشروع إلى توفير القاعة بأسعار رمزية لذوي الدخل المحدود، وتشتمل على قاعة للرجال وأخرى للنساء وصالات طعام، إضافة إلى توفير قاعة أخرى بمساحة أصغر لمناسبات العزاء، وتشييد عمارة سكنية تتكون من 3 أدوار؛ ليكون ريعها مخصصاً لصيانة القاعة.