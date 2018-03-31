فيديو لفلبينة يؤكد أن قطر خصصت شواطئ للعراة
كشفت سائحة فلبينية، بفيديو مصور وجود شواطئ للعراة على سواحل الدوحة في قطر وتكون هذه السواحل مخصصة للسائحين.
وعندما نقارن الدوحة في الماضي بالحاضر ، نجد تغيير تام لملامح الدولة الخليجية العربية الإسلامية الأصيلة ، والتي لم يبقى منها سوى اسمها فقط ، حيث بات النسيج الاجتماعي للدولة يحكمه الأجانب من دول الغرب ، ليصبح القطريين هم الأقلية وتكتسح المرتزقة أرض الدولة ، بل أصبح القطري يشعر بأنه غريب في وطنه الذي بات لا يعرف ملامحه .
وبالرغم من إفلاس تنظيم الفساد القطري ؛ إلا أن سعيه خلف التشبث بالسلطة وتحقيق مصالحه الشخصية ، يدفعه لجذب السياح بشتى الطرق ، حتى إن وصل الأمر بهم إلى الاستعراض بنساء عاريات وطقوس منافية للإسلام داخل الأماكن العامة والخاصة والتي تعد الخمور والمسكرات أبرزها ، غير مكترثين بصورة العرب وبسمعة القطريين الأصليين أمام العالم .
وكالذي يمحو كلمات سطرها القلم على الورقة ، سعى تنظيم الشر القطري إلى محو معالم القطريين وشوارعها حتى احتفالاتها التي أصبح مقرها الأساسي هو الملاهي الليلية ، لتحشد داخلها مرتزقتها وكل من هب ودب ممن قامت بتجنيسهم ، لتتحول إلى دولة متعددة الجنسيات ، تعيش على كل ما هو مستورد حتى المفتي فيها قامت باستيراده من الخارج لآخر فرد يقطن بها .
ويكشف الفيديو، مشاهد للسواحل الليلية والخاصة بالسائحين الأجانب بجميع متطلباتهم وإن دل هذا على شئ ، فهو خير دليل على أن قطر لم تعد تحمل بداخلها المسلمين ، بل يقودها تنظيم قطرائيلي داعم للإرهاب والفساد ، وهو ما يؤكد أن مرتزقتها وذيولها الإعلامية والعسكرية مهما حاولت بث الفرقة والفتنة داخل دول الجوار الإسلامية ، فلن تتمكن بقذارتها من تلويث العرب الحقيقيين ممن يسعون خلف وحدة المنطقة وأمنها ، لأن قوة الإيمان والعروبة قادرة على التصدي لضعف هذه الدولة المزعزعة والتي تستند على قيادات أقل ضربة هواء قادرة على إسقاطها .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44799 ] نشر منذ 16 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,