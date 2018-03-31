فيديو لفلبينة يؤكد أن قطر خصصت شواطئ للعراة

اميرة خالد(صدى):

كشفت سائحة فلبينية، بفيديو مصور وجود شواطئ للعراة على سواحل الدوحة في قطر وتكون هذه السواحل مخصصة للسائحين.

وعندما نقارن الدوحة في الماضي بالحاضر ، نجد تغيير تام لملامح الدولة الخليجية العربية الإسلامية الأصيلة ، والتي لم يبقى منها سوى اسمها فقط ، حيث بات النسيج الاجتماعي للدولة يحكمه الأجانب من دول الغرب ، ليصبح القطريين هم الأقلية وتكتسح المرتزقة أرض الدولة ، بل أصبح القطري يشعر بأنه غريب في وطنه الذي بات لا يعرف ملامحه .

وبالرغم من إفلاس تنظيم الفساد القطري ؛ إلا أن سعيه خلف التشبث بالسلطة وتحقيق مصالحه الشخصية ، يدفعه لجذب السياح بشتى الطرق ، حتى إن وصل الأمر بهم إلى الاستعراض بنساء عاريات وطقوس منافية للإسلام داخل الأماكن العامة والخاصة والتي تعد الخمور والمسكرات أبرزها ، غير مكترثين بصورة العرب وبسمعة القطريين الأصليين أمام العالم .

وكالذي يمحو كلمات سطرها القلم على الورقة ، سعى تنظيم الشر القطري إلى محو معالم القطريين وشوارعها حتى احتفالاتها التي أصبح مقرها الأساسي هو الملاهي الليلية ، لتحشد داخلها مرتزقتها وكل من هب ودب ممن قامت بتجنيسهم ، لتتحول إلى دولة متعددة الجنسيات ، تعيش على كل ما هو مستورد حتى المفتي فيها قامت باستيراده من الخارج لآخر فرد يقطن بها .

ويكشف الفيديو، مشاهد للسواحل الليلية والخاصة بالسائحين الأجانب بجميع متطلباتهم وإن دل هذا على شئ ، فهو خير دليل على أن قطر لم تعد تحمل بداخلها المسلمين ، بل يقودها تنظيم قطرائيلي داعم للإرهاب والفساد ، وهو ما يؤكد أن مرتزقتها وذيولها الإعلامية والعسكرية مهما حاولت بث الفرقة والفتنة داخل دول الجوار الإسلامية ، فلن تتمكن بقذارتها من تلويث العرب الحقيقيين ممن يسعون خلف وحدة المنطقة وأمنها ، لأن قوة الإيمان والعروبة قادرة على التصدي لضعف هذه الدولة المزعزعة والتي تستند على قيادات أقل ضربة هواء قادرة على إسقاطها .

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