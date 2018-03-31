بالفيديو.. غراب يفتح زجاجة ماء بطريقة مدهشة

اميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، طريقة فتح غراب لزجاجة مياه في الصحراء ، حتى يروي منها عطشه ، حيث وجد صعوبة في البداية لإحكام غلقها .

وبدأ الغراب بطريقة مثيرة للدهشة ، في نقر الغطاء بصورة متتالية ، تمكن من خلالها بشكل تدريجي ، أن يفتح الغطاء ليخرج الماء من الزجاجة ويبدأ في شربه ثم يطير بعيدًا بعد ان يأخذ كفايته منه .