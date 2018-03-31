بالفيديو.. غراب يفتح زجاجة ماء بطريقة مدهشة
أظهر مقطع فيديو ، طريقة فتح غراب لزجاجة مياه في الصحراء ، حتى يروي منها عطشه ، حيث وجد صعوبة في البداية لإحكام غلقها .
وبدأ الغراب بطريقة مثيرة للدهشة ، في نقر الغطاء بصورة متتالية ، تمكن من خلالها بشكل تدريجي ، أن يفتح الغطاء ليخرج الماء من الزجاجة ويبدأ في شربه ثم يطير بعيدًا بعد ان يأخذ كفايته منه .
كيف فتح هذا الغراب غطاء الزجاجة كي يروي عطشه .. سبحان الله pic.twitter.com/QZzCBRZSYV
— الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) ٣٠ مارس، ٢٠١٨
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 1 ساعة
لغراب لديه أكثر من ٢٥٠ نوعا من الزعقات لكل زعقة منها رسالة محددة مختلفة، فمثلا لديه زعقة تنبه من وجود قطة، وزعقة مختلفة بعض الشيء لوجود إنسان، وأخرى للتنبيه عن وجود أحد الطيور الجارحة، تلك الزعقات لها نوعين فمنها العام و الذي عادة ما نسمعه “واء واء واء” ومنها الخاص ويشبه صوت الحمام.
ومن المعروف أن أول جريمة قتل نفس بشرية كانت بين ابني أدم الأخوين قابيل وهابيل٬ وذلك حينما قتل قابيل أخاه هابيل٬ والسبب هو إبليس وحسده وحقده وكرهه لآدم وذريته٬
وقد ورد ذكر الغراب في القران الكريم بسورة المائدة
بسم الله الرحمن الرحيم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ /27 لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ /28إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثـْمِي وَإِثـْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ /29 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَه فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ /30 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ
أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ /31 صدق الله العظيم
فأرسل الله عز وجل غراباً ليعلم بني أدم دفن موتاهم ولم يبعث طائر آخر٬ فلماذا اختاره الله سبحانه وتعالى من دون المخلوقات ليكون المعلم الأول للإنسان؟!
السبب هو أن الغراب أذكى الطيور وأمكرها على الإطلاق، وقد خلقه الله مؤهلاً لهذه المهمة٬ فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الغراب يملك أكبر حجم لنصفي دماغ بالنسبة إلى حجم الجسم في كل الطيور المعروفة.
والغربان تعيش في مجتمعات٬ كما البشر ولها محاكم تعاقب المخطىء وتقتص منه٬ هذه فطرة وضعها الله بالغراب وميزه بها عن سائر الطيور.
عندما يموت أحد الغربان فوق حقل ما فإن الغربان تغير مسار طيرانها و تتجنب الطيران فوق ذاك الحقل لمدة طويلة. أيضاً بعد موت أحد الغربان تقف جميع السربان لعدة ثوان بصمت تام ثم يحلق الجميع دون أي صوت و كأنه طقس جنائزي للغراب الميت.
ومن بين المعلومات التي أثبتتها
مغرد[ عدد التعليقات: 1374 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا مرينه اليف ومدربينه بلاشى بكش
مغرد[ عدد التعليقات: 1374 ] نشر منذ 1 ساعة
اسف على الغلط المطبعى قصدى مربينه فى البيت اليف
مغرد[ عدد التعليقات: 1374 ] نشر منذ 1 ساعة
اسف على الغلط المطبعى قصدى مربينه فى البيت اليف
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2326 ] نشر منذ 37 دقيقة
وش عرفه انه فيها ماء او شي يشرب سبحان الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44799 ] نشر منذ 29 دقيقة
سبحان من علمه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9212 ] نشر منذ 25 دقيقة
ألغِـــربان ذكيــــه يخيتي بنت النور🌹. مبــاقـي إلا إنــــها تتكلــــــم .😊😊.
المر[ عدد التعليقات: 958 ] نشر منذ 25 دقيقة
الماء يشوفه الفتح علي اليسار كيف عرفه اسبحان الله الغرلب ذكي