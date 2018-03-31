انتقاد قاسي من ” آل الشيخ ” لياسر القحطاني

نواف السالم(صدى):

انتقد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، تصرفات لاعب الهلال الأول لكرة القدم ، ياسر القحطاني، مشيرًا إلى أنه من كان من الأفضل أن يلتفت إلى كرة القدم لصناعة مجده وشهرته .

وأشار ” آل الشيخ ” خلال تصريحاته لبرنامج ” أكشن يا دوري ” ، إلى أن ” القحطاني ” كان يجب أن يطرد من الهلال منذ وقت طويل، قائلًا ” ‏لو كان هناك شجاع من رؤساء الهلال‬ السابقين لكان انهى مسيرة ياسر القحطاني في النادي ” ، مضيفًا ” أتمنى أن يتم عدم التجديد لياسر القحطاني مع الهلال تنفيذًا لرغبة الجمهور ” .

وتابع ” ‏ياسر القحطاني كان يقصدني بكلامه، و قفص الأسود لا تقرب منه ، عندك كلمة قلها بالوجه، لا تلف و تدور ” ، واستطرد رئيس الهيئة العامة للرياضة: ‏ ‏ياسر القحطاني في السنوات الماضية حبيس الدكة، فقط يدخل ويسدد البلنتي و يضيعه .