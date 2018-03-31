انتقاد قاسي من ” آل الشيخ ” لياسر القحطاني
انتقد رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، تصرفات لاعب الهلال الأول لكرة القدم ، ياسر القحطاني، مشيرًا إلى أنه من كان من الأفضل أن يلتفت إلى كرة القدم لصناعة مجده وشهرته .
وأشار ” آل الشيخ ” خلال تصريحاته لبرنامج ” أكشن يا دوري ” ، إلى أن ” القحطاني ” كان يجب أن يطرد من الهلال منذ وقت طويل، قائلًا ” لو كان هناك شجاع من رؤساء الهلال السابقين لكان انهى مسيرة ياسر القحطاني في النادي ” ، مضيفًا ” أتمنى أن يتم عدم التجديد لياسر القحطاني مع الهلال تنفيذًا لرغبة الجمهور ” .
وتابع ” ياسر القحطاني كان يقصدني بكلامه، و قفص الأسود لا تقرب منه ، عندك كلمة قلها بالوجه، لا تلف و تدور ” ، واستطرد رئيس الهيئة العامة للرياضة: ياسر القحطاني في السنوات الماضية حبيس الدكة، فقط يدخل ويسدد البلنتي و يضيعه .
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2251 ] نشر منذ 2 ساعتين
رد بعد ما وقف رئيس الهلال مع ياسر القحطاني ودافع عنه واستفز ال الشيخ عشان كذا غرد
اجل مافي رئيس شجاع بالهلال يا ال الشيخ
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1142 ] نشر منذ 17 دقيقة
كرهنا الكورة احسن شي تابع الدوري الاوربي ناس متحضرة وتفهم كورة مع انهم كفار بس تحس عندهم تعاليم الاسلام