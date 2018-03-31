قطر وإيران قوى الشر يسعيان لدعم الإرهاب

فهد السالم(صدى):

تحتاج قوى الإرهاب إلى عدة عوامل حتى تستطيع أن تخترق الحواجز الأمنية والحدودية, وتدمر كل ما يحمل معاني الأمن والسلام, لتنشر الخوف والرعب, وتعم المصلحة بين الجميع, وتصبح لغة الحرب هي اللغة السائدة.

و تتوغل القوات الإرهابية, إلى الدول العربية بالدخول من خلال الدول الخائنة لكي تكون حليفاتها, ولكن التاريخ يقول دائماً أن ” من أعان ظالماً ذل على يديه ” , وأن كل من يدعم الإرهاب, ويحمل دماء الشهداء في يده, لن يسلم من الأذى مطلقاً.

بدأت قطر في هذا الطريق, وإنحرفت عن المسار العربي, ودعمت بأموالها قوى الشر والإرهاب, ولم تكتفي بهذا الدعم المادي, ولكنها حولت الأمر إلى دعم إعلامي يحقق غرض الشهرة للإرهاب, ويجعل الناس تشعر بالخوف, تحت غطاءات سياسية مغلوطة, وشعارات كاذبة.

وتبعتها إيران, بالأسلحة والصواريخ, كي تكتمل منظومة الرعب الإرهابية, والتي تتصاعد يوماً بعد يوم, دون حل جذري , ولا صحوة ضمير للعودة عن هذا.

وكما تتفنن القوات الإرهابية في القتل, تفنن قلم رسام بتلخيص المشهد, وإظهار دور قطر وإيران في التدمير والخراب والإرهاب.