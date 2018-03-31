شاهد.. وزير داخلية عراقي سابق يعمل مهندسًا في السودان

بغداد(صدى):

في لقطة معبرة عن قوله تعالى ” وتلك الأيام نداولها بين الناس ” ؛ أظهرت صورة متداولة المهندس محمود ذياب الأحمد ، وهو آخر وزير داخلية في فترة حكم صدام حسين قبل غزو العراق ، وهو يعمل في مهنة أقل من منصبه .

وأوضحت الصورة ، الحال الذي وصل غليه ” الأحمد ” ، بعدما كان يمتلك منصبًا هامًا وبارزًا في الدولة ، ليصبح اليوم وبعد مرور الزمن مهندسًا مدنيًا في السودان .

وكان لهذه الصورة وقع الأثر على نفوس نشطاء مواقع التواصل والمغردين ، ممن اعتبروا أن هذه الصورة تناشد ذوي القلوب والضمائر الميتة ، وحكماء الدول الداعمين للفساد والإرهاب ، لعلهم يتعضون ويدركون جيدًا أن الزمان لن يترك الأحوال كما هي فمفاجآت الزمان لا تنتهي .