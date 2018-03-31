” سياتل ” محطة ولي العهد الرابعة في أمريكا

عادل الحربي (صدى):

تبلغ مساحة مدينة سياتل الأمريكية, 370 كلم مربع وتركت المدينة بصمة في الاقتصاد حيث أقيمت كبرى الشركات العالمية فيها، وتعتمد على خليط من الصناعات إضافة إلى اعتمادها على التجارة والسياحة.

وتصنف المدينة على أنها أكبر المدن الأمريكية على ساحل المحيط الهادي شمال سان فرانسيسكو بمساحة تصل إلى حوالي 370 كيلو مترا مربعا, وتعتبر بوابة رئيسية للتجارة مع آسيا، فهي تحوي ثامن أكبر ميناء في البلاد والتاسع بين الموانئ العالمية فيما يخص مناولة الحاويات.

ويعد هذا الميناء أكثر المصادر تحريكا للاقتصاد في سياتل وعلى إثره أقيمت هناك كبرى الشركات على غرار أمازون وبوينغ ومايكروسوفت وكوسكو ونينتيندو, كما تعتمد سياتل في اقتصادها على خليط من الصناعات القديمة والحديثة المتمثلة في تكنولوجيا المعلومات والخدمات والتكنولوجيا النظيفة.

أما مناخها المعتدل والمساحات الخضراء فيها جعلا منها قبلة للسياح فحصلت على المركز 16 من حيث المناطق الطبيعية عالميا عام 2006, وتحوي مدينة سياتل الجامعة الأمريكية الشهيرة التي تعرف باسم جامعة واشنطن وهي إحدى أكبر الجامعات في البلاد, ومن معالمها المعروفة أيضا Space Needle أو برج إبرة الفضاء والذي يحمل شكلا مميزا وفريدا من نوعه.