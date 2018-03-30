انطلاق حملة لإزالة الملوثات بكافة مدن المنطقة الشمالية

سعيد العجل(صدى):

وجه أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد ، بإطلاق حملة 6 أسابيع المكثفة لإزالة الملوثات بكافة مدن المنطقة، وذلك ابتداءً من الأسبوع القادم ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وفقًا رؤية السعودية 2030 .

وأكد المتحدث الرسمي الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي، أن الأمانة تعمل وفق خطط مجدولة للقيام بمهامها وإزالة كافة مظاهر التلوث البصري .

الجدير بالذكر بأن الحملة ستنطلق يوم الأحد بتاريخ 15/7/1439 صباحاً بمشاركة كافة الفرق المعنية، لإزالة هذه الملوثات، وسوف تنطلق الحملة من أمام فندق هلا ان في مدينة عرعر.

وسعياً من الأمانة لتحقيق أهداف الحملة يسعدنا تعاون المواطنين والمقيمين عبر حسابتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.