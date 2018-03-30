بالفيديو.. طريقة إدخال الرغبات والتقديم على حركة النقل الداخلي في ” نور “

عادل الحربي(صدى):

نشر حساب ملتقى معلمي السعودية مقطع فيديو عبر موقع ” تويتر ” ، يبين طريقة إدخال الرغبات والتقديم على حركة النقل الداخلي في نظام نور.

وكانت وزارة الخدمة المدنية، قد أنهت مساء أمس الخميس، استقبال طلبات الراغبين لشغل 1239 وظيفة ” رجال ” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” الإدارية ” ، عبر منظومة جدارة، وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتبارًا من صباح الأحد المقبل استقبال طلبات الخريجات ” نساء ” للتقدم على شغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ” الإدارية ” ، وذلك عبر نظام جدارة، حيث يستمر التقديم عليها حتى يوم الخميس الموافق 19/ 07/ 1439هـ.