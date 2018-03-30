حساب المواطن يوضح مدة استمرار البرنامج

علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الجمعة، أن مدة البرنامج غير محدودة أو مؤقتة، وأنه قائم ومستمر .

وجاء التوضيح من قبل البرنامج ؛ ردًا على تساؤل أحد المواطنين لحساب خدمة العملاء الخاصة بالبرنامج عبر ” تويتر ” ، والذي سأل فيه ” هل حساب المواطن فترة مؤقتة ؟ أي سنة ويتوقف أم مستمر ؟ ” .

ويأتي ذلك ، ردًا على المزاعم التي تقول إن حساب المواطن لفترة محدودة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية .