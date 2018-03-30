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حساب المواطن يوضح مدة استمرار البرنامج

حساب المواطن يوضح مدة استمرار البرنامج
علي القحطاني(صدى):

أوضح حساب المواطن، اليوم الجمعة، أن مدة البرنامج غير محدودة أو مؤقتة، وأنه قائم ومستمر .
وجاء التوضيح من قبل البرنامج ؛ ردًا على تساؤل أحد المواطنين لحساب خدمة العملاء الخاصة بالبرنامج عبر ” تويتر ” ، والذي سأل فيه ” هل حساب المواطن فترة مؤقتة ؟ أي سنة ويتوقف أم مستمر ؟ ” .
ويأتي ذلك ، ردًا على المزاعم التي تقول إن حساب المواطن لفترة محدودة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 687 ] نشر منذ 41 دقيقة

حساب المواطن . حساب المواطن
اشغلتونا بذا الحساب وشروطه
ماباقي الا تطلبون شرط توفر خبره عشر سنوات في مجال الفقر والحاجه للحصول عليه

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