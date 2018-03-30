غدًا.. سحب رعدية على 8 مناطق بالمملكة

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة الطقس يوم غدٍ السبت، أن الفرصة مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة، تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد خلال فترة المساء والليل إلى منطقتي القصيم وحائل، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشارت الهيئة، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة نجران.