إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارتهم بمجاردة عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغ مساء اليوم الجمعه عن حادث انقلاب نجم عنه عشر إصابات .

وتفصيلاً: تلقت العمليات بلاغ عن حادث انقلاب سياره من نوع صالون في المجارده الساعه 19:28 مساءً نتج عن الحادث عشر اصابات متفرقه كلهم من عايله واحده وعلى الفور باشر الحادث خمس فرق اسعافيه ونقلت بعض الاصابات لمستشفى المجارده.

وشدد الهلال الأحمر على الجميع إلى المسارعة في افساح الطريق وعدم التجمهر ليتمكن رجال الميدان لاتمام عملهم دون عوائق مذكراً بقوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) .