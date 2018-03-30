بالفيديو.. ليلى عبدالله لجمهورها: لا ترفعون الاشخاص التافهين في السوشيل ميديا

نورة الشهري (صدى):

هاجمت الفنانة ليلى عبدالله في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عدد من المشهورين بالسوشيال ميديا مُطالبة الجمهور بعدم رفعهم وإعطاءهم أهمية لا يستحقونها .

وقالت ليلى في الفيديو ، ” ياجماعة اي شخص تافه سخيف تحسون ما عنده هدف أو رسالة لاتعطونه أكبر من حجمه .. فعلا ما تخلونه يكبر يكبر ويسوي إعلانات ويسوي ويطلع يقول أنا ياللي عملت وأنا ياللي سويت وهو ولا شئ من الأساس ” .

وتابعت ليلى ” الجمهور وحده هو ياللي يعطي واحد أو واحده أكبر من حجمها .. أحس بعدين راح نضحك على ها السوشيال ميديا وما يحدث بها .. يعني لا تسوون وايد أشياء مالها لزوم ..فهمتوني ؟! . ”