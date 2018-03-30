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روما يضع شرطان لبيع حارسه إلى ريال مدريد

روما يضع شرطان لبيع حارسه إلى ريال مدريد
ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني ، عن رغبته في التعاقد مع الحارس البرازيلي أليسون ، حارس مرمى نادي روما الإيطالي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

ووفقًا لوسائل إعلامية إسبانية ، فإن النادي الملكي يسعى للتعاقد مع الحارس البرازيلي ، في حال واجه صعوبة في ضم الحارس الإسباني دافيد دي خيا ، حارس مانشستر يونايتد ، أو البلجيكي تيبو كورتوا ، حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي .

ويشترط روما لبيع الحارس ، أن يحصل على 52 مليون جنيه إسترليني ، مع ضم اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من الريال ، للسماح بانتقال أليسون إلى الملكي .

 


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