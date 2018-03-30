الفيديو يقود الفيصلي للكأس

نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الفيصلي من تحقيق الفوز على نظيره الأهلي ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وفاز الفيصلي بهدف نظيف دون رد ، حيث سدد هدف الفوز له في مرمى الراقي ، اللاعب زي إدواردو خلال الدقيقة الـ 76 من عمر الشوط الثاني .