الفيديو يقود الفيصلي للكأس
تمكن نادي الفيصلي من تحقيق الفوز على نظيره الأهلي ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .
وفاز الفيصلي بهدف نظيف دون رد ، حيث سدد هدف الفوز له في مرمى الراقي ، اللاعب زي إدواردو خلال الدقيقة الـ 76 من عمر الشوط الثاني .
في أول ظهور لتقنية الفيديو في الملاعب السعودية، الحكم يحتسب هدفاً أولاً للفيصلي في شباك الأهلي 1-0#الفيصلي_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/LNZaIL55Dc
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ مارس، ٢٠١٨
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل الفيصلي التاهل وان شاء الله يفوز بكاس الملك يستاهلون
الف مبروك لرئيس النادي فهد المدلج رجل يعمل من اجل النادي مو من اجل يغرق النادي با الديون
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8148 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك لهم☺ وهاردلك لنا💔😢😁
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3184 ] نشر منذ 39 دقيقة
الف مبروك الفوز