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الفيديو يقود الفيصلي للكأس

الفيديو يقود الفيصلي للكأس
نواف السالم(صدى):

تمكن نادي الفيصلي من تحقيق الفوز على نظيره الأهلي ، خلال لقاء اليوم الجمعة ، ضمن مباريات دور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

وفاز الفيصلي بهدف نظيف دون رد ، حيث سدد هدف الفوز له في مرمى الراقي ، اللاعب زي إدواردو خلال الدقيقة الـ 76 من عمر الشوط الثاني .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 847 ] نشر منذ 2 ساعتين

يستاهل الفيصلي التاهل وان شاء الله يفوز بكاس الملك يستاهلون
الف مبروك لرئيس النادي فهد المدلج رجل يعمل من اجل النادي مو من اجل يغرق النادي با الديون

[ عدد التعليقات: 3184 ] نشر منذ 39 دقيقة

الف مبروك الفوز

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