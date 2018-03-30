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الباطن يسمح لجماهيره بحضور لقاء الاتحاد مجانًا

الباطن يسمح لجماهيره بحضور لقاء الاتحاد مجانًا
ماجد محمد(صدى):

فاجأت إدارة نادي الباطن ، جماهيرها بشراء التذاكر المخصصة لهم ، لحضور لقاء الفريق أمام الاتحاد ، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، والتي تقام مساء الأحد المقبل على ملعب نادي الباطن .
وأعلنت إدارة النادي عن هذه المبادرة ، تقديرًا لجماهير السماوي ، وتفاعلًا مع دعم رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، لتسهيل حضور جماهير الأندية وتقديم سيارتين لجماهير كل مباراة .
يذكر أن لقاء الاتحاد والباطن ، تم تأجيله من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ، لمدة 24 ساعة ، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية ، حيث يخوض الفريقين المباراة يوم بعد غد الأحد بدلًا من يوم غد السبت .


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