الباطن يسمح لجماهيره بحضور لقاء الاتحاد مجانًا

ماجد محمد(صدى):

فاجأت إدارة نادي الباطن ، جماهيرها بشراء التذاكر المخصصة لهم ، لحضور لقاء الفريق أمام الاتحاد ، ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، والتي تقام مساء الأحد المقبل على ملعب نادي الباطن .

وأعلنت إدارة النادي عن هذه المبادرة ، تقديرًا لجماهير السماوي ، وتفاعلًا مع دعم رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، لتسهيل حضور جماهير الأندية وتقديم سيارتين لجماهير كل مباراة .

يذكر أن لقاء الاتحاد والباطن ، تم تأجيله من قبل لجنة المسابقات في اتحاد الكرة ، لمدة 24 ساعة ، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية ، حيث يخوض الفريقين المباراة يوم بعد غد الأحد بدلًا من يوم غد السبت .