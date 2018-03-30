بالصور.. ” فتاة ثقيف ” في الطائف تنفي اختتامها و1000 متطوع يواصلون حملة ” مدينتي أجمل “

حامد العمري (صدى):

نفت جمعية ” فتاة ثقيف ” الخيرية في الطائف اختتام حملة ” مدينتي أجمل ” التي تنظمها الجمعية في 16 حي من أحياء المحافظة

والتي تهدف إلى إعادة ترميم وتأهيل المنازل في الأحياء المستهدفة، ومعرفة احتياجات الأسر ودراسة أوضاعهم بمشاركة لجنة متخصصة في الجوانب الاجتماعية والفنية، ضمن خطة الجمعية لإبراز الجانب التطوعي ونشره بين الشباب والشابات.

وجاء ذلك في بيان صحافي نشرته الجمعية على لسان منسقة الاعلام للمبادره في الجمعية منيرة الحمياني، مساء اليوم الجمعة، واشارت إلى أن أكثر من 1000 متطوع يواصلون العمل في الحملة التطوعية التي تستهدف أحياء محافظة الطائف.

وأضافت: ” ما زال العمل جارياً في حي ابن سويلم، والذي يعتبر الأول ضمن الأحياء الـ16 المستهدفة من إدارة الجمعية، حيث تم إنجاز 70% من الحي، بعد جهد يومي متواصل من الفريق التطوعي ” .

وبينت إلى أن أبناء وبنات الأحياء يبادرون إلى الاشتراك في الحملة بشكل كبير، للمشاركة في هذا العمل التطوعي الأبرز على مستوى المحافظة.

وأكدت الحمياني إلى أن إدارة الجمعية سعت إلى الاستفادة من مواهب المتطوعين المشاركين في الحملة، لإبرازها بشكل ملفت وراقي يساهم في تطوير أحياء المحافظة.

يذكر أن جمعية ” فتاة ثقيف ” الخيرية تركز في حملتها التطوعية على 4 جوانب اجتماعية رئيسية، تركز على معرفة احتياجات الأسر ودراسة أوضاعها، وتلبية احتياجاتها إلى جانب إعادة ترميم وتأهيل المنازل التي تحتاج لذلك.

وتجد الحملة دعماً من بعض الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ويأتي من أبرزها شرطة محافظة الطائف، والهلال الأحمر، والمعهد الصناعي الثانوي.