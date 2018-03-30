بالفيديو.. قطان يكشف أسباب إصرار والده على دراسته في مصر

عادل الحربي (صدى):

روى وزير الدولة للشؤون الإفريقية، أحمد قطان، كيف عاش طفولته في العاصمة المصرية ” القاهر ” ، عندما ذهب إليها مع والديه وإخوته، ومكث فيها طالبا حتى التخرج في الجامعة.

وقال قطان عبر برنامج ” معكم ” على قناة CBC المصرية، إنه حضر إلى مصر عام 1959م، حينما كان عمره 6 سنوات، والتحق هو وإخوته بمدرسة دار التربية، التي تملكها أستاذة التربية المعروفة نوال الدجوي في القاهرة، وأن القسم الخاص بالصغار كان في حي الزمالك، حيث مكث هو وإخوته 3 سنوات للدراسة بذلك القسم.

وأضاف أنه عاد لدار التربية ودرس بها حتى أنهى المرحلة المتوسطة ” الإعدادية ” ، وعاش تلك المدة مع والدته وإخوته، وكان سبب دراستهم في مصر أن والده تعلّم في بداية حياته في مصر، فرأى مناسبة المناخ العلمي والدراسي في مصر لهم، ولم يكن للوالد عمل في مصر في ذلك الوقت.

وأشار إلى أن في تلك الفترة الذهبية، تواجد عدد كبير من الوزراء السعوديين الذي درسوا وتخرجوا في الجامعات المصرية، ومنهم الوزير أحمد زكي يماني، والشيخ عبدالرحمن منصوري، وغازي القصيبي، كلهم درسوا في مصر سنوات طويلة، حيث كانت قبلة للسعوديين.

وأوضح قطان، أن حب الوالد للقاهرة هو ما دعاه إلى إحضارهم إليها، ليدرسوا فيها حتى الحصول على الشهادة الجامعية، مضيفا في لمحة طريفة أنه كان ” طفل شقي ” في صغره.