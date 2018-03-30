بالصور.. انطلاق فعاليات معرض أجواء القهوة بمركز جدة للمنتديات

نايف السالم(صدى):

انطلقت في مركز جده للمنتديات والفعاليات، اليوم الجمعة، الدورة الأولى للمعرض الدولي لأجواء القهوة والشوكولاته، وسط حضور لافت من الزوار، الذين حرصوا على الحضور لحظة تدشين المعرض لفعالياته، للاستمتاع والاستفادة من البرامج والأنشطة التي تتضمنها تلك الفعاليات.

وتنوعت المشاركات في المعرض، الذي يستمر لأربعة أيام، بين محلية ودولية ولرواد أعمال من الشباب السعودي الذين اختاروا الاستثمار في منتجي القهوة والشوكولاتة.

وتضمنت قائمة المشاركين والعارضين عددًا من أبرز صنّاع وتجّار القهوة والشوكولاتة، ووكلاء العلامات العالمية، إضافة إلى ممثلي شركات الشوكولاتة الدولية في المنطقة، الذين حرصوا على المشاركة بالمعرض بوصفه منصة جديدة في محافظة جدة، ونافذة مهمة للدخول للسوق السعودية، المصنفة من أهم الأسواق العالمية في هذا المجال الاستثماري.

ويتيح المعرض جملة من الفرص الاقتصادية الوطنية، من خلال استقطاب الخبرات العالمية في هذه الصناعة، ومنح مساحة للراغبين من أصحاب الأعمال السعوديين المهتمين في هذا المجال إمكانية عقد اتفاقيات مع الشركات والمصانع العالمية المشاركة بالمعرض والعكس.

يذكر أن من بين فعاليات المعرض لهذا العام إلى جانب ورش العمل المقرر انطلاقها غدًا، ومسابقة الرسم بالحليب، بالإضافة إلى فعاليات للطفل المتضمنة مرسم ومسابقات وألعاب خفيفة.