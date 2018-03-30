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قصف معسكر حوثي بذمار اليمنية بواسطة مقاتلات التحالف

قصف معسكر حوثي بذمار اليمنية بواسطة مقاتلات التحالف
فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة ، عدد من الغارات الجوية ، لاستهداف معسكر تدريبي لميليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة ذمار الواقعة وسط اليمن .

وفقًا لمصادر مطلعة ، فإن مقاتلات التحالف ، نجحت في قصف المعسكر التدريبي للحوثيين بمنطقة قاع الحقل في مديرية ضوران أنس بذمار ، عن طريق أكثر من 8 غارات جوية .

وأسفرت الغارات الجوية ، عن مقتل مالايقل عن 17 من العناصر الحوثية ، من بينهم القيادي إسماعيل الوشلي ، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين ، وفقًا لتصريحات الجيش اليمني .

 


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