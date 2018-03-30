بالصور.. أخضر المبارزة ينطلق في بطولة العالم بسلاح الابيه

سعيد العجل(صدى):

يجري المنتخب السعودي للمبارزة للشباب والناشئين غدا السبت ، تدريبه الأخير علي مركز كاتوليكا الرياضي في مدينة فيرونا الايطالية استعداداً للمشاركة في بطولة العالم للمبارزة تحت 20 و17 عامًا، والتي ستنطلق بعد غد الأحد.

وخضعت أدوات المبارزة للمنتخب السعودي اليوم للفحص والتي شملت على (القناع والسلاح وصدرية الحماية والسلك الكهربائي وسلك القناع والقفازات والجاكيت والبنطلون).

أجرى بعدها المنتخب السعودي اليوم تدريبات شملت على تفكيك العضلات ودروس فنية فردية بإشراف المدربين فؤاد الناصري ومحمد بن عزيزة وحسام الدين مصطفى، واخصائي اللياقة البدنية والتغذية مشاري الدليمي وبمتابعة من عبدالله السنيد رئيس الوفد.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمنافسات سلاح المبارزة (الابيه) والتي يمثلها اللاعبين فيصل عابد وسلطان العميري وحسين الطويل، فيما تنطلق منافسات سلاح السيف (السيبر) الأربعاء المقبل والتي يمثلها اللاعبين عادل المطيري وأحمد القديحي وعلي البحراني ، فيما ستنطلق منافسات الشيش (الفويل) السبت المقبل والتي يمثلها علي البنعلي وعبدالملك الأومير.