نجمات عربيات عشن أزمة نسب الأولاد لانجابهن بدون زواج رسمي

نورة الشهري (صدى):

عاشت العديد من النجمات بينهن ، نجمات عربيات ، أزمة لنسب الأولاد ، عقب مرورهن لتجربة الأمومة من دون زواج رسمي .

ومن ابرزهن الفنانة اللبنانية قمر، التي لم تستطع حتى الآن إثبات نسب ابنها ” جيمي ” ، على رغم دعاوى قضائية عدّة أقامتها ضد رجل الأعمال المصري جمال مروان، الذي تتهمه بأنه والد.

فيما استطاعت الفنّانة المصرية زينة بعد سنوات من النزاع القضائي، اثبات نسب التوأم عز الدين وزين الدين، للفنان أحمد عزّ الذي رفض الخضوع لفحوصات الحمض النووي.وتمكنت من استصدار شهادتي ميلاد توأمها وتسجيلهما على اسم أحمد عز.

وتزوجت الفنانة المصرية الراحلة هند رستم سراً من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها الوحيدة ” بسنت ” ، ولكنه رفض الاعتراف بالزواج وبابنته، قبل أن يخضع لتهديداتها بالفضيحة والتشهير به.

وفي لقاء تلفزيوني قديم لشريهان مع الإعلامي اللبناني فؤاد عليوان، تحدثت عن والدتها التي تزوجت في سن صغيرة من مدير التصوير أحمد خورشيد، وأنجبت منه أبناءها جيهان وعمر، وبعد أن تزوج عليها انفصلت عنه لتتزوج من رجل أخر، ثم انفصال وزواج من والد شيريهان، أحمد عبد الفتاح الشلقاني.

وكانت والدتها عواطف هاشم تزوجت الشلقاني عرفيا لتحمي ابنها عمر خورشيد من زوجها الأول من الالتحاق بالتجنيد، فهو مريض بمرض نادر يستلزم علاجاً دائماً، فاضطرت للزواج عرفياً ثم أنجبت شريهان ولم تبلغها بالحقيقة.

وأوضحت إنها عرفت بأن والدها هو أحمد عبد الفتاح الشلقاني، وهي في عمر الـ 11 عام، وفي اليوم الذي اعترفت فيه والدتها بالأمر أخبرتها أنه توفي، فلم تستطع أن تلتقي به كوالد لها.